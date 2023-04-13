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Haberler Spor İzmir’de derbi günü

İzmir’de derbi günü

Kritik karşılaşmada Alsancak Stadı’nda 20.30’da Altınondu ve Altay karşılaşacak

13.4.2023

Gazete

İzmir’de derbi günü

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İzmir'in iki köklü kulübü Altay ve Altınordu bugün kritik maçta karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Kutluhan Bilgiç'in düdük çalacağı İzmir derbisi saat 20.30'da başlayacak. Ev sahibi Altay'ın seyircisiz oynama cezası sürerken, konuk Altınordu taraftarı takımlarını destekleyebilecek.

Siyah-beyazlılarda çalışmalara başlayan Björkander'in durumu maç saatinde netlik kazanacak, sakatlığı süren kaleci Ozan'ın yanı sıra kart cezalıları Eren ile Salih derbide forma giyemeyecek. Kırmızı- lacivertlilerde ise önemli eksik bulunmuyor.

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