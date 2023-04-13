Manisa FK tatsız

Siyah-beyazlılar 73 dakika 10 kişi oynayan Bandırma’ya sahasında 1-0 yenildi. Play-Off yarışında irtifa kaybetti
13.4.2023
Gazete
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1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Manisa FK evinde Bandırmaspor'a1- 0 yenilerek üst üste ikinci maçından da puansız ayrıldı. Manisa ekibi karşılaşmaya oldukça tutuk başladı. 17'de orta alandaki mücadelede Alpay, Adem Büyük'e yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 21'de Fernandes'in rövaşata denemesi sonuçsuz kaldı. 74'te Levent'in pasıyla sağdan ceza alanına giren Soukou'nun şutunda top uzak direğe çarpıp ağlarla buluştu: 0-1. 86'da Tabla'nın ortasında Adem penaltı noktası üzerine indirdi. Fernandes'in sert şutunda top üst direkte patladı. Maçı Manisa FK kaybetti.