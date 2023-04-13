PETKİM bıçak sırtında

Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde düşme hattına yakın konumlanan Aliağa Petkimspor'u sezonun kalan bölümünde zorlu rakipler bekliyor. Ligde bu sezon 24 maçta 9 galibiyet alarak düşme hattının iki basamak üzerinde konumlanan İzmir ekibi kalan 6 haftada oynayacağı maçlarla kaderini çizecek. Düşme tehlikesini ortadan kaldırmak isteyen Petkim, bu süreçte alt sıralardaki direkt rakibi olan Beşiktaş, Tofaş, G.Antep Basketbol ile Play-Off içindeki Pınar Karşıyaka, F.Bahçe ve Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek.

İKİ ÖNEMLİ SINAV VERECEK

İzmir temsilcisi zorlu maratonda ilk sınavını bu hafta sonu derbide Pınar Karşıyaka'ya karşı verecek. Aliağa sahasında son 8 maçın 7'sini kazanarak 3. sıraya yerleşen yeşil-kırmızılı ekip ile karşı karşıya gelecek. Petkim bu maçın ardından ise üst üste iki önemli maça çıkacak. Aliağa Petkim, önce 8 galibiyeti olan düşme adayı Beşiktaş, ardından kendisiyle aynı galibiyet sayısına sahip olan Tofaş ile oynayacak.

SON ÜÇ MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE

Bu iki maçtan alacağı sonuçlar Petkim'in konumunu önemli derecede etkileyecek. Son üç karşılaşma ise tam bir final niteliği taşıyacak. Aliağa bu dönemde de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe Beko'ya konuk olduktan sonra evinde düşme potasındaki 7 galibiyeti bulunan G.Antep Basketbol'a konuk olacak. İzmir temsilcisi son hafta ise şu an lider olan Türk Telekom'la gurbette kozlarını paylaşacak.