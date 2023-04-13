Samsunspor Süper Lig’de

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ilk takım belli oldu. İkinci sıradaki Eyüpspor'un sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olması neticesinde 66 puana sahip lider Samsunspor, Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Karadeniz ekibi, önceki gün oynadığı maçta sahasında ağırladığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etmiş ve ikinci sıradaki Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 9'a çıkarmıştı. Bugün evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Eyüpspor'un mücadeleden 2-0'lık sonuçla mağlup ayrılması ile Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü. 20 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Göztepe önünde son bulan kırmızı-beyazlılar, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek.

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