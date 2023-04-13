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Haberler Spor Samsunspor Süper Lig’de

Samsunspor Süper Lig’de

Eyüp’ün Gençlerbirliği’ne kaybetmesi sonucu lider Samsun Süper Lig’e çıktı

13.4.2023

Gazete

Samsunspor Süper Lig’de
TFF 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ilk takım belli oldu. İkinci sıradaki Eyüpspor'un sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olması neticesinde 66 puana sahip lider Samsunspor, Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Karadeniz ekibi, önceki gün oynadığı maçta sahasında ağırladığı Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etmiş ve ikinci sıradaki Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 9'a çıkarmıştı. Bugün evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Eyüpspor'un mücadeleden 2-0'lık sonuçla mağlup ayrılması ile Samsunspor, 11 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü. 20 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Göztepe önünde son bulan kırmızı-beyazlılar, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek.
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