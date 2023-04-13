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Haberler Spor ‘Sınır kalksın’

‘Sınır kalksın’

TFF ile Kulüpler Birliği, teknik direktörlerin de çağrıldığı toplantıda bir araya gelirken, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “Bir kulüp hariç tüm kulüpler yabancı sınırının kalkmasını istiyor” dedi

13.4.2023

Gazete

‘Sınır kalksın’

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği bugün kritik toplantıda bir araya geldi. Teknik direktörlerin de çağrıldığı ve B Takım projesinin de masaya yatırıldığı toplantıda kritik konulardan biri de yeni yabancı kuralı oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yabancı kuralı ile ilgili toplantının ardından açıklama yaptı. A Spor'a konuşan Özbek, "Bir kulüp hariç tüm kulüpler yabancı sınırının kalkmasını istiyor" sözlerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni yabancı kuralına bu ay sonuna kadar karar vereceklerini söylemişti.

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