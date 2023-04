Alkışlar Eroğlu’na

Spor Toto 1. Lig'de bitime 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen lider Yılport Samsunspor'un İzmirli teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, elde ettiği başarıyla yetişip büyüdüğü kentin gururu oldu. İzmir temsilcisi Altınordu'da aralıksız 10 yıl görev alıp, Ligde 7. sıradayken göreve geldiği Samsunspor'da 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayıp takımı zirveye taşıyan teknik direktör Eroğlu, kırmızı-beyazlı ekibin 11 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirdi.

Eroğlu yaptığı açıklamada başarıyı GETS sistemine borçlu olduğunu söyleyerek, "GETS'in anlamı Gelişim Takım Mühendisliği ve Sistem. Bunun üzerinden çalışmaya devam ettik. Oyuncunun her yaşta gelişimi değerlidir. Biz de bunların üzerinden gittik. Her oyuncunun değerlenmesi, onun üzerine bir şeyler geliştirerek takıma katkı sağlamalı" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN KUTLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e dönen Samsunspor'u, tüm taraftarını ve Samsunlu kardeşlerimi tebrik ediyor, şimdiden önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.