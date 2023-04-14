Filede finalin adı Eczacıbaşı-Vakıfbank

Avrupa'nın voleybolda kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, altın seti de 15-12 kazanarak finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. Fenerbahçe mücadeleye iyi başlayıp 8-3 öne geçse de Vakıfbank Gabi ve Egonu ile farkı kapatıp öne geçti. Karşılaşmadaki etkinliğini giderek artıran Vakıfbak mücadeleyi kazanarak finale yükseldi. VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geleceği CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

DİĞER