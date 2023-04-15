2.lig alev alev

TFF 2. Lig'de Ege temsilcileri bugün gerek kümede kalma, gerekse de Play-Off yolunda oldukça kritik karşılaşmalara çıkacak. İki Ege derbisinin oynanacağı haftada ekipler kaderlerini çizecek. Beyaz Grup'ta son iki maçını kaybeden iki Ege ekibi Menemen Futbol Kulübü ve Eşin Group Nazilli Belediyespor İzmir'de karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak maçı Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Son olarak evinde Menemen FK'yı 1-0 yenerek Play-Off yarışını sürdüren Somaspor ise deplasmanda Isparta 32 Spor'un rakibi olacak. Isparta Atatürk Stadı'ndaki mücadelede Murat Türkoğlu görev yapacak. Kırmızı Grup'ta ise geçen hafta kümede kalma yolundaki en önemli rakiplerinden Uşakspor'a deplasmanda 2-0 yenilip kurtuluş umutlarını azaltan Balıkesirspor, Kırklarelispor'a misafir olacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Ramazan Doğanaz düdük çalacak.Ligde son 3 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan 63 puana sahip ikinci sıradaki Bucaspor 1928, orta sıralarda yer alan Fethiyespor'a konuk olacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki müsabakada Tarık Güldal düdük çalacak. 7 maçlık galibiyet hasreti sonrası geçen hafta evinde en yakın rakibi Balıkesirspor'u 2-0 yenerek kümede kalma yolunda çok önemli galibiyet elde eden Uşakspor ise Pazarspor deplasmanına çıkacak. Pazar İlçe Stadı'nda oynanacak maçı Gürcan Hasova yönetecek. Tüm karşılaşmaların başlama düdüğü ise saat 15.00'te çalacak.