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Haberler Spor Akhisarspor korku tünelinden çıkacak

Akhisarspor korku tünelinden çıkacak

15.4.2023

Gazete

Akhisarspor korku tünelinden çıkacak
TFF 3. Lig 3. Grup'ta birçok zorlukla sürdürdüğü ligde kümede kalmanın hesaplarını yapan Akhisarspor'a alacağı tek galibiyet yetecek. Yeşilbeyazlı Manisa temsilcisi, kalan 6 haftada herhangi bir rakibinden 3 puan aldığı takdirde lige tutunma hedefine ulaşmış olacak. Oynanan son Niğde Anadolu FK maçında 1-0 geriden gelerek son dakikalarda bulduğu gollerle rakibini 2-1 geçerek müthiş bir geri dönüşe imza atan Akhisar ekibi, son haftalarda yakaladığı çıkışın ardından tünelin ışığını gördü. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen ekiplerin ardından tek takımın düşeceği açıklanan 3. Grup'ta ayağına gelen fırsatı tepmeyen Akhisarspor büyük sevinç yaşarken, yarın konuk edeceği ateş hattındaki Fatsa'dan 3 puanı alarak kalan maçlara rahat çıkmak istiyor.

BERKE ÖZBAY
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