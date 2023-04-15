Avrupa finalinde iki Türk var

Euroleague kadınlarda Fenerbahçe Alagöz Holding ile Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Bld, adlarını finale yazdırdı. F.Bahçe Alagöz, İtalyan Beretta Familia Schio'yu 77-70 mağlup etti. Çukurova Basketbol ise kupanın favorisi ve ev sahibi olan Prag'ı 78-58 yenerek finale çıktı.



TÜRK BAYRAĞINA ENGEL

Öte yandan, Çukurova Mersin maçı sonrası Türk bayrağı ile sevinci engelleyen saha kenarındaki görevliler tepki çekti. Sinem Ataş, yetkililerin engel olmaya çalıştığı Türk bayrağını alarak saha içerisinde arkadaşlarının yanına döndü. Bu sefer de FIBA yetkilileri bayrağı oyuncuların elinden aldı. Skandal tutum sonrası harekete geçen temsilcilerimiz, yarın TSİ 21.00'de oynanacak final maçı öncesi taraftarlara Türk bayrağı dağıtma kararı aldı.

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