Ayvalıkgücü’nde Veysel fırtınası

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattındaki yerini korumanın mücadelesini veren Ayvalıkgücü Belediyespor'da Veysel Ünal fırtınası esti. Kırmızı- beyazlıların çarşamba günü lider Iğdır FK'yı ağırladığı karşılaşmada 1 gol, 1 asistle maçın yıldızı olan 21 yaşındaki genç forvet, takımının aldığı 3 puana çok büyük katkı verdi. Ayvalık ekibinde 58. dakikada Tugay'ın attığı golün pasını veren isim olan Veysel, 90+1'de skoru 2'ye getiren golü atarak fişi çekti. Sezon başında İzmir temsilcisi Bergama Belediyespor'dan kadroya katılan Veysel, kırmızı-lacivertlilerde 3 gol atmıştı. Bu sezon henüz lig bitmeden 5 gole ulaşan hücumcu, gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Geride kalan süreçte 23 karşılaşmada görev yapan genç golcü, istikrarıyla da takımının en büyük hücum kozlarından biri oldu.

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