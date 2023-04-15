Bodrum’da ralli heyecanı başladı

Dün saat 21.30'da Bodrum Belediye Meydanı'nda startı verilen Rally Bodrum Şampiyonası ilk günden nefesleri kesti. Mumcular, Mazı, Etrim bölgelerinde yer alan etaplarda iki gün boyunca devam edecek olan mücadele, yarın Be Premium Hotel'deki finiş çizgisinde sona erecek. Öte yandan yarış öncesi yarışan araçların sergisi de yapıldı. Yoğun ilgi gören ralli otomobilleri sergisinde, Nurol Makina tarafından tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği Yörük 4X4 de yer aldı. Ralli otomobilleri sergisi, 16 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Vekili Nisa Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Rally Bodrum'un 3. yılında bir kez daha Bodrum'da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

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