  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum’da ralli heyecanı başladı

Bodrum’da ralli heyecanı başladı

15.4.2023

Gazete

Bodrum’da ralli heyecanı başladı
Dün saat 21.30'da Bodrum Belediye Meydanı'nda startı verilen Rally Bodrum Şampiyonası ilk günden nefesleri kesti. Mumcular, Mazı, Etrim bölgelerinde yer alan etaplarda iki gün boyunca devam edecek olan mücadele, yarın Be Premium Hotel'deki finiş çizgisinde sona erecek. Öte yandan yarış öncesi yarışan araçların sergisi de yapıldı. Yoğun ilgi gören ralli otomobilleri sergisinde, Nurol Makina tarafından tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği Yörük 4X4 de yer aldı. Ralli otomobilleri sergisi, 16 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkan Vekili Nisa Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Rally Bodrum'un 3. yılında bir kez daha Bodrum'da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA