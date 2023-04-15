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Haberler Spor Can mı, Şan mı?

Can mı, Şan mı?

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi’nde kümede kalma savaşı veren Aliağa Petkim, sahasında saat 15.00’te Pınar KSK’yi ağırlayacak.

15.4.2023

Gazete

Can mı, Şan mı?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Anadolu Efes'i yenerek puan tablosunda üçüncü sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka, bugün İzmir derbisinde Manisa BŞB mağlubiyetiyle alt sıralarla bağını koparma fırsatını kaçıran Aliağa Petkimspor'a konuk olacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Bilet fiyatları 20 TL olarak belirlenirken deplasman yasağı nedeniyle konuk Karşıyaka taraftarları salona alınmayacak. Karşıyaka, ligde normal sezonun bitimine 6 maç kala 24 haftada 18 galibiyet elde etti. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle son 2 maçı kaçıran guard McCollum'un bu hafta parkelere dönmesi bekleniyor. Petkimspor son 6 maç öncesi 9 galibiyetle düşme
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