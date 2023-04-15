Hesaplar karışık

Spor Toto 1. Lig'de sezonun bitimine az bire süre kalırken düşme hattında da hesaplar iyice karıştı. Ligde son 6 haftaya girilirken, hafta içi mesaisinde oynanan maçlar sonunda alt sıralar iyice karıştı. İzmir derbisinde Altınordu, Altay'ı 2-1 yenerek rakibini de ateşin içine attı. Altınordu, 29 puana ulaşarak düşme potasının üzerinde kalmayı başarırken, Altay ise 31 puanla tehlikeyi daha yakından hissetmeye başladı. G.Birliği'nin Eyüp zaferiyle 27 puana ulaşması Ege ekiplerine yaramadı. Altınordu'nun Başkent ekibi ile arasında 2, Altay'ın 4 puan kalırken, hafta içini bay olarak geçen Denizli, rakiplerinin 12 puan altında kaldı.

KRİTİK GÜN PAZARTESİ

Kalan 6 haftada puan olarak en zayıf halka 17 puanlı Denizli olarak göze çarpıyor. Hattın en tepesinde yer alan Altay'ın önünde ise rakiplerinin aksine bir haftayı bay geçecek olması nedeniyle 5 maçı kaldı. Siyah-beyazlıların pazartesi günü direkt rakibi G.Birliği ile oynayacağı maç hem kendisi, hem de Altınordu için büyük önem taşıyor. Bu hafta sonunu Adanaspor'dan alacağı hükmen galibiyetle 3 puanla kapatacak olan Altınordu, olası rakibi 30 puanlı Erzurum'un yanı sıra zorlu maçlara çıkacak. Denizli ise son iki hafta hükmen galibiyetlerle 6 puan alırken, oynayacağı 4 maçla mucize kovalayacak.

BURAK HAKERLER