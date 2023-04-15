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Haberler Spor Kuşadasıspor’un fikstürü çok zorlu

Kuşadasıspor’un fikstürü çok zorlu

15.4.2023

Gazete

Kuşadasıspor’un fikstürü çok zorlu
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Kuşadasıspor'un fikstürü çok zorlu. Son iki maçında Bayrampaşa ile berabere kalıp, Karaman FK'ya teslim olan Ada ekibi, Ofspor önünde hata yapmak istemiyor. Kuşadası, yarın Ofspor'a konuk olduğu maçta yeni bir seriyi başlatmanın peşinde. Siyahbeyazlılar, Ofspor'un ardından şampiyonluk yarışı ve kümede kalma savaşı veren takımlarla karşılaşacak. Kuşadasıspor'un kalan maçları şu şekilde: Ofspor (D), Iğdır FK, Orduspor 1967 (D), Turgutluspor, Darıca G.Birliği (D) ve 23 Elazığ FK ile karşılaşacak.
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