Manisa Futbol kaderini çizecek

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK, çıkışa geçmek istiyor. Son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerle Play- Off yolunda yara alan Manisa temsilcisi, 45 puanla 11. sıraya kadar gerilerken ligin bitimine son 6 maç kala zincir kırıp tekrar ilk 6'ya yerleşmek istiyor. Birbirinden kritik karşılaşmalara çıkacak Manisa ekibi, önce Erzurumspor FK deplasmanında galibiyet kovalayacak siyahbeyazlılar, ardından evinde Altınordu'ya konuk olacak.



FİKSTÜRÜ ÇOK ZORLU

Daha sonra son haftalarda aldığı sonuçlarla Play-Off hattından çıkan Keçiörengücü'yle mücadele edecek Manisa ekibi sonraki hafta Ege derbisinde Göztepe ile oynayacak. İlk devre evinde mağlup ettiği Tuzlaspor ile kapışacak olan Manisa temsilcisi son hafta Pendikspor ile kaderini belirleyecek.



MANİSA DIŞARIDA TATSIZ

Sezon başından bu yana deplasmanda bir türlü istediği sonuçları alamayan Manisa FK, Erzurumspor FK karşısında kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Sezon başından bu yana 15 maçta 7 mağlubiyet 3 beraberlik alan Manisa temsilcisi, 24 puanı rakiplerine kaptırdı. En son dış saha galibiyetini yaklaşık 1 ay önce Altay karşısında alan Manisa temsilcisi, oynadığı son 2 dış saha maçını da kaybetti. Siyah-beyazlılar Erzurum ekibi karşısında bu grafiği düzeltmek ve Play-Off hattına yerleşmek istiyor.

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