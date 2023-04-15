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Haberler Spor Milli haltercilerimiz madalya avında

Milli haltercilerimiz madalya avında

15.4.2023

Gazete

Milli haltercilerimiz madalya avında
Ermenistan'da düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonası, bugün başlayacak. Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 22 Nisan'a kadar başkent Erivan'da sürecek. Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10'u kadın olmak üzere 19 milli sporcu temsil edecek. Milli takım kadrosunda yer alan halterciler şöyle: Kadınlar: Cansu Bektaş, Gamze Altun (45 kilo), Duygu Alıcı, Pelinsu Bayav (49 kilo), Nuray Güngör, Aysel Özkan (64 kilo), Dilara Narin, Sara Yenigün (81 kilo), Melike Günal, Tuana Süren (+87 kilo). Erkekler: Muammer Şahin (55 kilo), Mustafa Eliş (61 kilo), Kaan Kahriman, Ferdi Hardal (67 kilo), Muhammed Furkan Özbek, Yusuf Fehmi Genç (73 kilo), Batuhan Yüksel (81 kilo), Hakan Şükrü Kurnaz (96 kilo), Onur Demirci (109 kilo).
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