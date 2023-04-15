Nazilli Belediye’nin gençleri şampiyon oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Gelişim Ligi U-17 3. Grubu'nda Eşin Group Nazilli Belediyespor U-17 Takımı ligin son maçında sahasında misafir ettiği Uşakspor'u 8-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Nazilli Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Uşakspor'u misafir eden Eşin Group Nazilli Belediyespor U-17 Takımı, üstün oyunu ile maçı 8-0 kazanmayı başardı. Müsabaka sonunda şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlıların gollerini; Necip Hökrek, Alp Bostancı, Oğuzhan Andaç, Efekan Subakan (2), Cemal İter, Baran Öcalan ve Çınar Okatan kaydetti. Karşılaşmayı Eşin Group Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal ve yöneticiler takip ederken genç futbolcuların aileleri ve taraftarlar da takımı yalnız bırakmadı. Şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür eden Eşin Group Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, "Gençlerimizin başarısı ile hepimiz gururlandık. İnşallah bu şampiyonluğun ardından Play-Off'larda da bizlerin yüzlerini güldürecekler. Şimdi daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

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