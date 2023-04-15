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Haberler Spor Turgutlu başaracak

Turgutlu başaracak

15.4.2023

Gazete

Turgutlu başaracak
TFF 3. Lig 2. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Turgutluspor, kalan maçları öncesi umutlu. Ofspor'u yendikten sonra çıktığı yedi maçta yalnızca K.Maraş'a karşı hükmen galibiyet alabilen Kasaba, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tehlikeli bölgeye yaklaşmıştı. Kırmızı-beyazlılar, rakiplerinin takılması nedeniyle son üç maçta topladığı 5 puan ile yukarılara doğru tırmandı. yarın evinde düşme hattında yer alan Eregene Velimeşe'yi konuk edecek olan Turgutlu ekibi, bu maçı kazanarak rahatlamak istiyor.
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