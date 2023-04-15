Turgutlu başaracak

TFF 3. Lig 2. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Turgutluspor, kalan maçları öncesi umutlu. Ofspor'u yendikten sonra çıktığı yedi maçta yalnızca K.Maraş'a karşı hükmen galibiyet alabilen Kasaba, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle tehlikeli bölgeye yaklaşmıştı. Kırmızı-beyazlılar, rakiplerinin takılması nedeniyle son üç maçta topladığı 5 puan ile yukarılara doğru tırmandı. yarın evinde düşme hattında yer alan Eregene Velimeşe'yi konuk edecek olan Turgutlu ekibi, bu maçı kazanarak rahatlamak istiyor.

DİĞER