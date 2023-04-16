Aydın BŞB dağıldı

Misli.com Kadınlar Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında VakıfBank'a 3-0 mağlup oldu. İlk set çekişmeli geçse de İstanbul ekibi 25-21 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette Aydın temsilcisi oyundan tamamen koptu. Vakıfbank bu seti 25-10 alarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette toparlanan Aydın BŞB, maçı uzun süre önde götürdü. Ancak son anlarda hata yapmayan VakıfBank seti 25-23 maçı da 3-0 kazandı. Aydın ekibi üst üste 5. yenilgisini alırken, Play-Off şansını zora soktu.

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