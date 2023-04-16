Bodrumspor hata yapmadı

Spor Toto 1. Lig'de 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Play-Off hattındaki Bodrumspor, deplasmanda konuk olduğu Tuzlaspor'u 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti. 14'te Gökdeniz'in pasında Tuzla savunmasının Cenk'e yaptığı hareket sonrası VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 18'de beyaz noktaya gelen Kenan atışı gole çevirdi: 0-1. 40'ta Bilal'in kullandığı kornerde Onur'un uzaklaştırmak istediği top Gökhan'a çarparak ağlarla buluştu ancak hakem VAR incelemesi sonrası elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

TEMPO OLDUKÇA DÜŞTÜ

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda her iki ekip de fazla gol fırsatı yakalayamadı. Mücadelenin ikinci yarısında da net pozisyon bulmakta çok zorlanan iki ekibin nadir ataklarından birinde 57'de Samet'in pasında Gökdeniz'in şık golü ofsayt nedeniyle sayılmadı. 77'de Musah Mohammed'in uzaktan çok sert şutu kaleyi bulmadı.

TAŞDEMİR'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Bodrumspor'un deplasmanda Tuzlaspor ile oynadığı karşılaşmaya teknik direktör İsmet Taşdemir savunmada yaptığı tek değişiklikle çıktı. Deneyimli çalıştırıcı geçen hafta Pendikspor karşısında ilk 11'de görev verdiği Ali Aytemur'un yerine Onur'u oynattı. Kadro seçiminde istikrarı neredeyse tamamen korumayı başaran Taşdemir, ileri uçta ise çok formda olan Gökdeniz'e görev verdi. Yeşil-beyazlılarda sakatlığı süren Orgill bu hafta da kadroda yer alamadı.