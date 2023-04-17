Arkas kupa aşkına

Erkekler Axa Sigorta Kupa Voley'in dörtlü finalindeki ilk maçta son kupa şampiyonu Arkas Spor bugün Bursa'da Halkbank'la karşılaşacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Maç TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Kazanan ekibin finale yükseleceğini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Geçen sezon Sivas'ta kazandığımız kupayı bu kez Bursa'da kaldırmayı hedefliyoruz. Halkbank'ı mağlup etmemiz halinde Ziraat Bankkart- Fenerbahçe HDI Sigorta maçının galibiyle finalde karşı karşıya geleceğiz. Ekibimize güveniyoruz" diye konuştu.

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