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Haberler Spor Manisa nefes aldı

Manisa nefes aldı

Siyah-beyazlılar, Alican’ın golüyle geriye düşerken Burak Altıparmak, Burak Çoban ve Fernandes (P) ile üç puanı aldı.

17.4.2023

Gazete

Manisa nefes aldı
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off hattına tekrar yaklaşmak isteyen Manisa FK, saha bakımı sürdüğü için İstanbul'da karşılaştığı kümede kalmaya çalışan Erzurumspor FK'yı mağlup etti: 1-3. 15'te Gakpa'nın ara pasında topla buluşan Tabla'nın şutu üst direkten auta gitti. 39'da uzak mesafeden Prib'in sert şutunu kaleci Göktuğ güçlükle çeldi. 62'de Kaan'ın ortasında Adem'in kafasıyla Manisa FK gole çok yaklaştı ancak top yandan auta gitti. 64'te Orhan'ın ortasında Alican'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0. 80'de Burak Altıparmak kullandığı serbest vuruşta skoru eşitledi: 1-1. 83'te Burak şık bir vuruşla takımını öne geçirdi: 1-2. 90+8'de kazanılan penaltı atışında Fernandes skoru belirledi: 1-3.
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