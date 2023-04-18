Bodrumspor’un Play-Off aşkı

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off iddiasını sürdüren Bodrumspor, seriye bağladı. Son 5 maçını kaybetmeyen Muğla ekibi, rakiplerine kolay bileğini büktürmedi. Bu süreçte 3 galibiyet 2 beraberlikle hanesine 14 puan yazdıran yeşilbeyazlılar ilk 7 için iddiasını korudu. Son olarak Tuzla'dan galibiyetle dönen Muğla temsilcisi, Bandırmaspor, Boluspor karşılaşmalarını da kazanırken Erzurumspor FK ve Pendikspor ile berabere kaldı.

Öte yandan Süper Lig inadından vazgeçmeyen Bodrum, kalan 5 maçının 3'ünde Ege derbisi oynayacak. Önce Denizlispor'u konuk edecek yeşil-beyazlılar sonraki hafta Gençlerbirliği deplasmanında çıkacak. Ardından evinde Altınordu'yu ağırlayacak. Daha sonra Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor ile karşılaşacak Bodrum ekibi, son hafta Göztepe'yi misafir edecek.

DOĞANCAN BİNGÖL