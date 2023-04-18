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Haberler Spor Bucaspor 1928’de Mazlum kadro dışı

Bucaspor 1928’de Mazlum kadro dışı

18.4.2023

Gazete

Bucaspor 1928’de Mazlum kadro dışı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yolunda Fethiyespor mağlubiyetiyle yaralanan Bucaspor 1928, Fethiye maçında kırmızı kart gören oyuncusu Mazlum Demir'i kadro dışı bıraktı. Lider Kocaelispor'un 6 puan gerisine düşen ve ligin bitimine sayılı haftalar kala beklenmedik puan kaybı yaşayan İzmir temsilcisinde sıkıntılı günler sürüyor. 63 puanla 4. sıraya yerleşen Fırtına'da giyotin çalıştı ve takımın tecrübeli defans oyuncusu Mazlum Demir süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mazlum Demir, takımımızın en kritik hafta karşılaşmalarında gördüğü kırmızı kartlar yönetim kurulumuz tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi. Tecrübeli oyuncu sarı-lacivertli forma ile bu sezon 29 maçta 2530 dakika görev aldı.

DOĞANCAN BİNGÖL

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