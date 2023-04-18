Efeler’den müthiş seri

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play Off'u hedefleyen Efeler 09 SFK, evinde ağırladığı Siirt İl Özel İdarespor'u 2-0 mağlup ederek 2 maçlık beraberlik serisinin ardından 3 puanla tanışırken, yenilmezlik serisini de 6 maça çıkardı. Bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 12 puan toplayan Aydın ekibi, puanını 48'e yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Efeler'in teknik patronu Veyis Kanber, ortaya konulan oyundan mutlu olduğunu belirtti. Maçta çok pozisyona girdiklerini dile getiren Kanber, "Rakibimizi iyi analiz etmiştik. Oyunun geneli bizim elimizdeydi. Oyuncularımızın kendine güvenleri geldi. Maç boyunca bizleri destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Kanber, bu hafta oynanacak Bergama Belediyespor maçının Play-Off sıralamasını şekillendireceğini ifade ederek, "İzmir'de deplasmandan iyi bir sonuçla Aydın'a dönmek istiyoruz. Üst sıraları zorlamak hedefindeyiz. Bu bakımdan bu maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz" dedi.

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