Manisa FK hayata döndü

1. Lig'de İstanbul'da Erzurumspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yolunda yeniden umutlandı. Üst üste Sakarya ve Bandırma maçlarını kaybedip ilk 7 yarışında yaralar alan siyah-beyazlılar, Erzurumspor galibiyetiyle rahat nefes aldı. Bu sonuçla yeniden potaya giren Manisa'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, Play-Off'a kalabilmek için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Koşukavak, "Erzurumspor'un ligde kalma mücadelesi var. Biz de geçen hafta tolere edemeyeceğimiz bir maçı kaybettik. Play-Off'a kalmak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

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