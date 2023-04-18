Trabzonspor’un yeni teknik direktörü resmen açıklandı! Bjelica ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

Trabzonspor, Nenad Bjelica ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo mavililerden yapılan açıklamada "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır" denildi.

Fırtına, Hırvat hocayı KAP'a bildirdi. Trabzonspor, Bjelica ile 2.5 yıllık sözleşme imzalarken yıllık 1.6 milyon Euro ücret ödeyecek.





İşte KAP'a yapılan açıklama;

Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Sayın Nenad Bjelica ile 2024-25 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Teknik Direktöre;

2022-23 futbol sezonu için 100.000.-EUR,

2023-24 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR,

2024-25 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR ücret ödenecektir.



Bjelica, son olarak 2020-22 yılları arasında ülkesinin takımlarından NK Osijek'i çalıştırmıştı. Hırvat teknik direktör kariyerinde Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarını çalıştırdı.

NENAD BJELICA KİMDİR?

51 yaşındaki Bjelica, son olarak 2020-22 yılları arasında ülkesinin takımlarından NK Osijek'i çalıştırmıştı. Bjelica kariyerinde ise Austria Wien, Spezia, Lech Poznan ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda görev almıştı.

Bjelica, Dinamo Zagreb'te görev aldığı 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 2 kez Hırvatistan Ligi şampiyonluğu ile 2017-18 sezonunda Hırvatistan Kupa şampiyonluğu, WAC St. Andra takımında görev aldığı 2009-10 sezonunda Avusturya Ligi şampiyonluğu ve 2011-12 sezonunda Avusturya orta bölge Lig şampiyonluğu yaşadı.