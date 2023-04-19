İzmir’in iki yüzü

Spor Toto 1. Lig'de sezonun bitmesine 5 hafta kala Play-Off ve düşme hattındaki mücadele kızışırken, İzmir ekipleri konumları itibariyle ikiye bölündü. Göztepe, Bucaspor 1928 ve Karşıyaka liglerinde Play-Off mücadelesi verirken, Altay, Altınordu ve Menemen FK liglerinde kümede kalma savaşı içerisinde. 1. Lig'de İzmir'i temsil eden Göztepe, 9 haftada 7 galibiyet 2 beraberlik alarak sezon başında alt sıralardan kurtulma hesapları yaparken şimdi ilk 2'den Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor. Bu başarılı süreçte hanesine 23 puan yazdıran ve 53 puanla 6. sıraya konumlanan İzmir temsilcisi, başarılı grafiği sürdürmek ve sezonu Süper Lig ile taçlandırmayı hedefliyor. Birinci Lig'de Altay ve Altınordu ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için rakiplerinin karşısına çıkıyor.Sezon başından bu yana istediği sonuçları alamayan, transfer yasağı ve ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Altay, Gençlerbirliği deplasmanından aldığı beraberlikle 32 puanla 13. sıraya yerleşti. Ateş hattının üstünde yer alan Başkent ekibi ile 4 puanlık farkı koruyup lige tutunmaya çalışan siyah-beyazlılar, 'Kurtuluş Mücadelesi' veriyor. Ligin başından bu yana düşme potasına çakılı kalan Altınordu ise son haftalarda aldığı sonuçlarla tehlikeli bölgeden sıyrıldı. 32 puanla 14. sıradaki kırmızı-lacivertliler uzun sürenin ardından nefeslendi ancak düşme potasıyla aradaki 4 puanlık fark camiayı halen tedirgin ediyor.TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta istikrarsız bir grafikle yoluna devam eden 39 puanla 12. sıradaki Menemen FK, düşme potasının üstünde bulunan İnegöl'le 4 puanlık farkı koruyup lige tutunma planları yaparken, Kırmızı Grup'ta 63 puanlı 4. sıradaki Bucaspor 1928 zirvedeki Kocaeli ile 6 puanlık farkı kapatmak için uğraşıyor. TFF 3. Lig'de zirve hesapları yapan ancak peş peşe yaşadığı puan kayıpları nedeniyle yaralanan İzmir'in köklü kulübü Karşıyaka ise çakılı kaldığı 3. Lig'den kurtulmak için Play-Off mücadelesi veriyor.TFF 2. Lig'de Bucaspor 1928, 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 63 puanla dördüncü sırada yer alırken, 3. Lig'de Karşıyaka 13 galibiyet, 8 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 47 puan topladı ve 29. haftayı 47 puanla Play-Off hattında 6. sırada tamamladı.Gelecek 5 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak olan Altınordu, bu maçların 4'ünü Play-Off hattında olan rakipleriyle oynayacak. Altınordu alacağı sonuçlarla hem kendi kaderini hem de rakiplerinin kaderini belirleyecek. 3 haftadır galip gelemeyen Menemen'de ise sıkıntılı sürecin faturası teknik direktör Özden Töraydın'a kesildi.