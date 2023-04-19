Play-Off için Egeliler kapışıyor

Türkiye Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde son 5 haftayla girilirken Play-Off yarışı da iyice kızıştı. Karşıyaka ilk 4 için büyük bir avantaj kazanırken, üç Ege ekibinin de içinde olduğu 6 takım aynı galibiyet sayılarıyla ilk 8 mücadelesi veriyor. Manisa BŞB, Merkezefendi Bld ve Petkimspor'un yanı sıra Büyükçekmece, Bahçeşehir Koleji ve Tofaş'ın 10'ar galibiyeti bulunurken, altı takım da Play-Off'lara katılmak için savaş verecek. Ligdeki çıkışlarını sürdürmek isteyen Egeliler, bu hafta sonu zorlu maçlara çıkacak.

KRİTİK MAÇLAR

Ligde averajla 9. sırada yer alan Manisa BŞB, hafta sonu 15 galibiyeti bulunan Bursaspor'u konuk ederken, 10 galibiyetle 12. basamakta bulunan Merkezefendi ise şampiyonluk mücadelesi veren F.Bahçe Beko ile karşılaşacak. Pınar Karşıyaka galibiyeti ile 10 galibiyete ulaşıp kümede kalma yolunda büyük avantaj yakalayan Aliağa Petkim de pazar günü konuk olacağı Beşiktaş'ı yenerek ateş hattıyla bağını tamamen koparmak istiyor. Üç Ege ekibinin kritik maçlardan alacağı sonuçlar Play-Off iddiasını güçlendirecek.

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