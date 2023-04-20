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Haberler Spor Derbide Uşak güldü

Derbide Uşak güldü

20.4.2023

Gazete

Derbide Uşak güldü
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalmanın mücadelesi veren Uşakspor, Ege derbisinde sahasında konuk ettiği Fethiyespor'u 2-0 yendi. Ev sahibi Aşigo, karşılaşmaya oldukça atak başladı. Kırmızı-siyahlılar aradığı golü 36. dakikada buldu. Bu dakikada Arda'nın golüyle soyunma odasına 1-0 önde giren Aşigolar, ikinci yarıda da oyununu hakimiydi. Uşakspor 90+6'da Murat'la 2-0'lık skoru yakalayıp maçı 3 puanla noktaladı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Uşakspor, puanını 29'a yükselterek düşme hattıyla arasındaki farkı 8'e yükseltti. Fethiyespor ise orta sıralardaki yerini korudu.
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