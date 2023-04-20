Kaf-Kaf’ın umudu var

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka'da teknik direktör Erman Güraçar sezonun geri kalanına umutla bakıyor. Ligde maratonun bitmesine 5 hafta kalırken, bu maçların üçünü rakipleri Ordu, Yeni Mersin ve Kütahya ile karşılaşacak olan Karşıyaka'da genç teknik adam sezonu ikinci sırada bitirmeyi hedefliyor. Güraçar, "Son hafta aldığımız galibiyet bizi kendimize getirdi. Toparlandığımızı hissediyorum. Asıl hedefimiz Play- Off ancak ikinci sıra neden olmasın?" dedi.

EVİNDEKİ KAYIPLARA YANIYOR

Deplasmandaki alınan olumsuz sonuçları dış sahadaki şartların elverişsizliğine bağlayan Güraçar, "Bizim asıl kendimize sorun etmemiz gereken şey iç sahada maçlarda kaybettiğimiz puanlar. 2 mağlubiyet, 5 beraberlikle 16 puan kaybetmişiz. Bu kayıpları yaşamasak bambaşka bir yerde olurduk" diye konuştu.

DOĞANCAN BİNGÖL