Nazilli Belediye ağır yaralı

Spor Toto İkinci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, evinde en önemli rakiplerinden Isparta 32'ye yenilerek ağır yara aldı: 0-2. Karşılaşmaya Aydın ekibi oldukça tutuk başladı. Maçın 21. dakikasında Mert'in uzak mesafeden şutunda kaleci Furkan topa sahip olmayı başardı. 33'te rakip Isparta 32 atağında Bahadır'ın pasında Erdem çerçeveyi bulamadı. 42'de Nazilli Anıl ile bulduğu fırsatı değerlendiremedi. 44'te Osman'ın şutunda top az farkla auta çıktı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA DİRENEMEDİ

İkinci yarının başında Nazilli Belediye kalesinde gördüğü golle şok yaşadı. 48'de ani gelişen Isparta 32 atağında Jemal konuk ekibi kritik maçta 1-0 geçiren golü kaydetti. Siyah-beyazlı ekip bu golün ardından beraberlik için yüklendi. Ev sahibi 55'te Furkan ve 66'da Bertuğ ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 83'te Isparta 32 Hüseyin'in şutunda kaleci Zekeriya'yı geçemedi. 90'da Koray Yağcı, Isparta 32'yi 2-0 göne geçirerek maçın skorunu belirledi.

TEHLİKE ÇANLARI

Nazilli Belediyespor, ligde üst üste üç maçlık seri galibiyet yakaladıktan sonra aniden düşüşe geçti. Tarsus İY, Bayburt ve İnegöl engellerini kayıpsız atlatan siyah-beyazlılar ardından 24Erzincan ve Düzce'ye yenilirken Menemen beraberliğinin ardından dün Isparta 32'ye de kaybetti. Son 4 maçtan 11 puan kaybeden siyah-beyazlıların düşme potasındaki İnegöl ile arasındaki puan farkı 4'e indi.

ÜMİT ÖZMEN