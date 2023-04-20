Savunmayı yıktı geçti!

Hani; "anlatılmaz, yaşanır" derler ya, işte böyle bir maç yaşandı dün gece...

2011 yılında nefes nefese geçen sezonda da, puanı "Aslan"ın midesinden çıkarmışlardı.

Buca deplasmanındada 3-0 yenikken, Gaziantep'te de uzatmalarda Andre Santos ile sarılmışlardı yarışa...



ÇOK DAĞINIK BAŞLADI

Temposu düşük maçta, Başakşehir'in ördüğü duvara çarparak aradılar golü.

Arda Güler'i ön tarafta istedi Jesus, İrfan Can Kahveci'den vazgeçmek istemedi.

Ama öyle bir 45 dakika geçti ki; takımın tümü "sarsak" olmayı seçti. Samet'in ayağındaki topu Alexic'in ayağına vermesi bir yana, Oosterwolde nerede duracağını bilemez haldeydi. Genç Arda'ya öyle bir baskı geldi ki, ne yüzünü dönebildi, ne de oyuna katkı sağladı.

Rossi sürekli zorlayıp, top kaybetti. Dört gün önce pas hatası yoktu Ankaragücü karşısında. Teknik Direktör Jesus doğru hamleler yaptı. Ama galibiyeti getiren "kahramanlık ruhuydu" aslında. İrfan Can komutaya geçti, Valencia Serdar Dursun'un gelmesiyle kenara açıldı, topla yüzü dönük buluşmaya başladı.

İki golün de içinde vardı.



PEDRO'NUN INADI TUTTU

Fenerbahçe takımında bu sezonun "hayal kırıklığı" olmaya ilk aday Joao Pedro'nun hırsını da gördük. Ustalık, inat; ne derseniz deyin, iki golde de o defans duvarını deldi.

89. dakikada ikincilik mücadelesi yapıyordu takımı. 90+4'te ise "Biz buradayız, vazgeçmeyiz" dediler.



KAHRAMANLARI VAR...

Sarı-lacivertlilerde bu sezon geriden gelip, son saniyelerde kazanılan üç kritik maç var. Son ana kadar maçı sakin oynayan, topu doğru yere getirmek için uğraşan bir sistemleri olduğunu gördük. Her şeyden öte "kahramanları" var artık Fenerbahçe'nin.

Her türlü saygıyı hak eden, taraftarının da sevgisine sarılması gereken bir takım olmayı başardılar. Bakalım "Bayram" kime ne getirecek...

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