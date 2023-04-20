Somaspor’un Play-Off inadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Somaspor, iç sahada Arnavutköy Belediyespor'u 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı, Play-Off yarışında iddialı konuma geldi. Soma Atatürk Stadı'ndaki hafta içi mesaisine iyi başlayan Somaspor rakibi karşısında ilk yarıyı golsüz eşitlikle kapattı. İkinci yarıya baskılı başlayan siyahbeyazlılar 74'te Erdem'in golüyle 1-0 öne geçti. Somaspor, Arnavutköy'ü 1-0 yenerek 47 puanla Play-Off yarışını sürdürdü. Somaspor grupta bitime 4 maç kala 8. sıraya tırmanıp Play-Off barajıyla arasındaki farkı 2 puana indirdi.