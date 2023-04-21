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Haberler Spor Bodrum’da hedef 2’de 2

Bodrum’da hedef 2’de 2

Yeşil-beyazlı ekip önündeki iki karşılaşmayı kazanarak Play-Off biletini almak istiyor.

21.4.2023

Gazete

Bodrum’da hedef 2’de 2
Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarışı içinde olan Ege temsilcilerinden Bodrumspor'un hedefi önündeki 2 maçı kazanarak rahatlamak. Alacakları 2 galibiyet ile Play-Off'u büyük ihtimalle garantileyeceklerini söyleyen yeşilbeyazlıların forveti Celal Dumanlı, "Tuzlaspor maçından 3 puanla ayrıldık. İç sahadaki şansızlığı kırmamız lazım. Son 5 haftada Play-Off potası içerisinde kalmaya çalışacağız. Önümüzdeki 2 maçı da alırsak büyük ihtimalle Play-Off'u garantileyeceğiz. Maçlara iyi hazırlanıp kazanmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'REHAVETE KAPILMAMALIYIZ'
Kalan maçlarda galibiyete inandıklarını belirten defans oyuncusu Süleyman Özdamar ise, "Bu hafta küme düşmesi neredeyse kesinleşen Denizlispor ile oynayacağız. Rehavete kapılmamamız ve iyi konsantre olmamız gereken bir maç. Göztepe ve Altınordu maçlarını içeride oynayacağız. En iyi şekilde Bodrumspor'u temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.
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