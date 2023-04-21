Manisa FK’da Altınordu hazırlığı

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 34. hafta maçında Altınordu'yu konuk edecek. Mücadele 24 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak. Manisa FK, Altınordu maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Oyuncular antrenmanın son bölümünde dar alan oyununun ardından taktik çalışma gerçekleştirdi. Siyahbeyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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