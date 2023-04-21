TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona büyük umutlarla başlayan Nazilli Belediyespor, umduğunu bulamadı. Siyah-beyazlılar istikrarsız sonuçlarla alt sıralardan bir türlü kurtulamadı. Teknik direktör Taner Öcal yönetiminde başladığı sezonda deneyimli isimle henüz 3. haftada yolları ayıran ve Cihan Erdil'i dümene geçiren Naz-Naz, 15. haftada ise tecrübeli teknik direktör Mesut Toros ile anlaştı. 15 haftada 3 teknik adam değişimine giden Aydın temsilcisi bir türlü istikrarı yakalayamayınca alt basamakların gediklisi oldu. 33 haftada 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 yenilgi alarak hanesine 39 puan yazdıran Nazilli Belediye, son 4 haftaya girilirken 14. sırada konumlandı. Isparta 32 Spor'a 2-0 kaybederek galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Nazilli, en yakın takipçileri Batman Petrolspor ile İnegölspor'un puan kaybettiği haftada ateş hattıyla arasındaki 4 puanlık farkı açma fırsatını da tepti. Alt sıralara çakılı kalan Nazilli Belediyespor, kalan 4 haftada oldukça zorlu rakiplerle mücadele edecek. Taraftarlar da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Toros'u istifaya davet etti.



BERKE ÖZBAY

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