Şampiyonlar geri döndü

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest 125 kiloda altın madalyaya ulaşan Taha Akgül ve Serbest Stil Güreş Milli Takımı Türkiye'ye döndü. A Milli Güreş Takımı'nda Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk altın, Süleyman Atlı gümüş, İbrahim Çiftçi, Soner Demirtaş ve Emrah Ormanoğlu ise bronz madalya kazanan isimler oldular. Millileri dönüşte havaalanında binlerce kişi coşkuyla karşıladı. Avrupa Şampiyonası'nı alınlarının akıyla tamamladıklarını belirten şampiyon Taha Akgül, "Takım ve bireysel olarak çok güzel bir şampiyona geçirdik. Bileğimizin hakkıyla 10. şampiyonluğu alıp ülkemize döndük. Bayram öncesi milletimize inşallah çifte bayram oldu. Her ne kadar değeri bilinmese de büyük başarılar. Yüz yıllık Türkiye Cumhuriyet tarihinde gerçekleşmemiş başarıları, rekorları kırıyoruz" diye konuştu.

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