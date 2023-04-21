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Haberler Spor Somaspor Play-Off hedefini sürdürüyor

Somaspor Play-Off hedefini sürdürüyor

21.4.2023

Gazete

Somaspor Play-Off hedefini sürdürüyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'a 2-0 yenilip Play-Off yarışında yara alan Somaspor evinde Arnavutköy Belediyespor engelini 1-0'lık skorla aşarak yeniden umutlarını yeşertmeyi başardı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, kritik bir maçı kazandıklarını ifade etti. Play-Off hattıyla aralarında 2 puanlık bir fark bulunduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Sonuna kadar hedefimizi kovalayacağız. Önümüzde 4 maç var. Hepsi final niteliğinde. Biz iyi bir takımız, gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.
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