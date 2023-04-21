Uşakspor rahatladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sahasında Fethiyespor'u 2-0 yenen AFC Kablo Kanalları Uşakspor kümede kalma yolunda çok kritik bir galibiyete imza attı. Oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle hanesine 7 puan yazdıran kırmızı-siyahlılar, 18'inci Balıkesirspor'la arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Son maçlarda gerekeni yaptıklarını ifade eden teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu, "Çok iyi oynadık ve önemli galibiyetler aldık. Düşme hattıyla aramızdaki farkı açmayı başardık. Kalan maçlarda da oyuncularımız iyi bir performans ortaya koyacaktır" dedi. Uşakspor bu hafta pazar günü Play-Off mücadelesi veren 1461 Trabzon FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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