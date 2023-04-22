  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bornova FK ve Aliağa 3. ligde

Bornova FK ve Aliağa 3. ligde

Daha önce Play-Off oynamaya hak kazanan 9. Grup Birincisi Viven Bornova Futbol Kulübü ve 10. Grup lideri Aliağa Futbol Kulübü, TFF’nin aldığı karar sonrası tarihlerinde ilk kez profesyonel lige çıktı, çifte bayram yaşadı.

22.4.2023

Gazete

Bornova FK ve Aliağa 3. ligde
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan, Bölgesel Amatör Lig takımlarına müjdeli haber geldi. TFF aldığı kararla BAL'da 2 ve 7. grubun dışında gruplarında şampiyon olan toplam 12 takımı direkt olarak 3. Lig'e çıkarttı. TFF'nin bu kararı sonrası gruplarında lider olan İzmir ekipleri Viven Bornova FK ve Aliağa FK direkt olarak 3. Lig'e yükselirken, tarihlerinde ilk kez profesyonel ligde mücadele edecekler. TFF'den yapılan açıklamada "Bölgesel Amatör Ligi'nden 15 takımın 2023/2024 futbol sezonunda TFF 3. Ligi'ne yükseltilmesine, depremden dolayı oynatılamayan ikinci ve yedinci grup liderlerinin direkt olarak TFF 3. Ligi'ne çıkarılmasına ilaveten diğer 12 grupta gruplarını birinci sırada tamamlayan ve aşağıda yer alan takımların direkt olarak TFF 3. Ligi'ne çıkarılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



SON TAKIM İÇİN PLAY-OFF OYNANACAK
Açıklamanın devamında "Daha önce ilan edildiği üzere Bölgesel Amatör Ligi Statüsü'nde yapılan değişiklik doğrultusunda, ikinci ve yedinci gruplarda grup liderleri hariç her gruptan beşer takımın katılacağı ve kendi aralarında tek merkezde oynayacakları, TFF 3. Ligine çıkacak son takımın belirleneceği Play-Off müsabakaları düzenlenecektir" denildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA