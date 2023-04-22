Buse gümüşte kaldı

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, Zeynep Yetgil bronz madalya kazandı. 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde İsrailli Ilana Kratysh'i 6-0, yarı finalde de İtalyan Dalma Caneva'yı 10-0'lık skorla geçerek finale yükseldi. Finalde karşılaştığı Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'e yenilen Buse, gümüş madalya elde etti.



TAKIM HALİNDE İKİNCİ OLDUK

Milli güreşçi Zeynep Yetgil de 53 kiloda elemelerde Polonyalı Roksana Marta Zasina'yı 10-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde İsveçli Emma Jonna Denise Mamgren'e 11-6 yenilen ama rakibinin finale yükselmesi nedeniyle üçüncülük mücadelesine çıkma hakkı elde eden Zeynep, Azerbaycanlı rakibi Türkan Nasirova'yı 10-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 62 kiloda Selvi İlyasoğlu ile 65 kiloda Büşra Efe ise rakiplerine mağlup oldu. Öte yandan kadın milli takımımız organizasyonu 5 madalya ile kapattı. 136 puan toplayan milliler, organizasyonu Ukrayna'nın ardından 2. olarak tamamladı.



ÜÇ ALTIN ŞANSI

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mücadele eden Rıza Kayaalp, Ali Cengiz ve Adem Burak Uzun finale kalırken, Mehmet Çeker ile Yunus Emre Başar bronz madalya için mücadele edecek. 130 kiloda Rıza Kayaalp, sırasıyla Sırp Boris Petrusic'i 8-0, Norveçli Oskar Marvik 8-0 ve Litvanyalı Mantas Knystautas'ı 8-0 mağlup ederek final biletini aldı. 87 kilogramda Ali Cengiz, sırasıyla Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg, Azerbaycanlı Islam Abbasov ve Gürcü Lasha Gobadze'yi mağlup ederek finale yükseldi. 55 kilogramda Adem Burak Uzun isesırasıyla Ermeni Rudik Mkrtchyan'ı 12-3 ve Gürcü Nugzari Tsurtsumia'yı 13-3 yenerek finale yükseldi.

DİĞER