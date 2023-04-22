Çıkan düşüyor

Özellikle son 5 sezonda Türkiye, İngiltere, Almanya ve İspanya liglerinde önce coşku sonra hüsran yaşanıyor. İtalya Serie A'da ise son 15 sezondur gelenek bozulmadı.



Süper Lig ve Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde son yıllarda klasman yükselmesi ve lige vedalarla ilgili yaptığımız inceleme ilginç benzerlikleri beraberinde getirdi. Bir üst lige çıkan takımların bir sonraki sezonda yeni ligine tutunamadığını gösteren bu örneklerle ilgili İtalya Serie A başı çekerken özellikle son 5 sezon baz alındığında birçok üst düzey ligde de aynısının yaşandığı dikkatlerden kaçmıyor.



REKOR İTALYA'DA

İtalya'da 2007-2023 yılları arasında her sezon en az bir takım çıktığı gibi düşerken Süper Lig, Premier Lig, Bundesliga ve La Liga'da da benzer tablolar hakim. Bir üst lige bilet alan birçok takım çeşitli sebeplerle bir önceki ligine dönüş yaparken Türkiye'de de son 5 sezonda Erzurumspor FK (İki kez) ve Altay aynı kaderi paylaştı.



ÜMRANİYE DE YOLCU GİBİ

Bu sezon da geçen yılın flaş ekibi Ümraniyespor lige tutunmaya çalışırken bir tek pandemi sebebiyle 2019- 2020 sezonunda bu tablo yaşanmadı. Ancak burada da 2018-2019 sezonunda Süper Lig vizesi alan Denizli ve G.Birliği'nin bir sonraki sezonda düştüğü görüldü. İngiltere'de Norwich City ve Cardiff takımları son 5 sezonda 2 kez çıktıkları gibi veda ederken, İspanya'da Huesca yine 2 kez aynı kaderi paylaştı. İtalya'da son 15 sezonda Benevento, Frosinone, Pescara, Brescia, Livorno ve Lecce 2'şer kez bu sonu yaşarken, Almanya'da ise çıkanların düştüğü son 5 sezon içinde bir tek 2019- 2020'de Bielefeld son anda kurtuldu.



HALİL FİNCAN

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