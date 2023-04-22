Fethiyespor’da Berat Tosun gitti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmanın mücadelesini veren Fethiyespor'da şok bir ayrılık yaşandı. Lacivert-beyazlılar, ara transfer döneminde Afyonspor'dan transfer ettiği Berat Tosun ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Fethiye ekibinin Afyon temsilcisinde bedelsiz şekilde kadrosuna kattığı 29 yaşındaki forvet bu sezon beklediği forma şansını bulamamış ve geride kalan süreçte sadece 3 kez yeşil zemine inmişti. Takımı adına gol ya da asist katkısı üretemeyen ve beklentilerin uzağında kalan deneyimli hücumcu ile lig bitmeden vedalaşılırken, Fethiyespor'un ayrılığı açıkladığı sosyal medya paylaşımında, "Berat Tosun ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştır. Berat Tosun'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Berat Tosun, daha önce 2017-2018 sezonunda da Fethiyespor forması giymiş, 19 mücadelede rakip ağlara 4 gol göndermişti.



BERKE ÖZBAY

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