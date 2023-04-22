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Haberler Spor Manisa BŞB 7’de 7 peşinde

Manisa BŞB 7’de 7 peşinde

22.4.2023

Gazete

Manisa BŞB 7’de 7 peşinde
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evindeki son 6 maçı kazanarak düşme hattından uzaklaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün Frutti Extra Bursaspor karşısına seriyi 7 maça taşımak için çıkacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Biletler 25 ile 75 TL arasında değişen fiyatlarla hafta içinde satışa çıktı. Evindeki başarılı performansını dış sahaya yansıtamayıp son 4 deplasmandan yenik ayrılan Manisa ekibi, ligde bitime 5 hafta kala 10 galibiyetle 10'uncu sırada bulunuyor. Bursaspor ise 15 galibiyetle Play-Off hattında 5'inci sırada yer alıyor.
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