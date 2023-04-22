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Haberler Spor Manisa FK seri peşinde

Manisa FK seri peşinde

22.4.2023

Gazete

Manisa FK seri peşinde
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Ege derbisinde Altınordu'yu konuk edecek olan Manisa FK'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Erzurumspor FK karşısında aldığı galibiyeti perçinleyerek kırmızı-lacivertlileri de kayıpsız geçerek yeni bir seriye imza atmak istiyor. Son 7 karşılaşmada istikrarı bir türlü tutturamayan Manisa, bu süreçte 3 galibiyet, 4 de yenilgi alırken Play-Off yolunda 12 puandan da oldu. Yalçın Koşukavak, son haftaların yükselişteki takımı Altınordu'dan 3 puanı alarak hedefe yaklaşmak istediklerini ifade etti. 31 maçta topladığı 48 puanla 10. sırada yer alan Manisa FK, kazanarakrak Play-Off için iddiasını sürdürmek istiyor.

BERKE ÖZBAY
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