Manisa FK seri peşinde

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Ege derbisinde Altınordu'yu konuk edecek olan Manisa FK'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Erzurumspor FK karşısında aldığı galibiyeti perçinleyerek kırmızı-lacivertlileri de kayıpsız geçerek yeni bir seriye imza atmak istiyor. Son 7 karşılaşmada istikrarı bir türlü tutturamayan Manisa, bu süreçte 3 galibiyet, 4 de yenilgi alırken Play-Off yolunda 12 puandan da oldu. Yalçın Koşukavak, son haftaların yükselişteki takımı Altınordu'dan 3 puanı alarak hedefe yaklaşmak istediklerini ifade etti. 31 maçta topladığı 48 puanla 10. sırada yer alan Manisa FK, kazanarakrak Play-Off için iddiasını sürdürmek istiyor.



BERKE ÖZBAY

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