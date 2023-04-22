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Haberler Spor Merkezefendi gülmeyi unuttu

Merkezefendi gülmeyi unuttu

22.4.2023

Gazete

Merkezefendi gülmeyi unuttu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta açılış maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya 79-72 mağlup oldu. Maça iki takımda iyi başlarken ilk periyot 18-18 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte oyunun hakimiyetini eline alan konuk ekip, devreyi 28-31 önde kapattı. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyan Merkezefendi, son bölüme 58-50 önde girdi. Son çeyrekte toparlanan sarı-lacivertliler, müsabakayı 79-72 kazandı. Denizli temsilcisi üst üste 5. yenilgisini alırken, Play-Off yarışında da yara aldı.
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