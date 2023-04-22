Merkezefendi gülmeyi unuttu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. hafta açılış maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya 79-72 mağlup oldu. Maça iki takımda iyi başlarken ilk periyot 18-18 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte oyunun hakimiyetini eline alan konuk ekip, devreyi 28-31 önde kapattı. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü koruyan Merkezefendi, son bölüme 58-50 önde girdi. Son çeyrekte toparlanan sarı-lacivertliler, müsabakayı 79-72 kazandı. Denizli temsilcisi üst üste 5. yenilgisini alırken, Play-Off yarışında da yara aldı.

DİĞER