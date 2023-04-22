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Haberler Spor Merkezefendi’nin kızları doludizgin

Merkezefendi’nin kızları doludizgin

22.4.2023

Gazete

Merkezefendi’nin kızları doludizgin
Denizli'de 2022-2023 Basketbol Yerel Ligler U18 Kızlar kategorisinde şampiyon olan Ecogreen Merkezefendi Basket, bölge şampiyonasında elde ettiği birincilikle Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Merkezefendi'nin kızları Eskişehir'de yapılan ve 16 bölge şampiyonu takımın kıyasıya mücadele ettiği U18 Anadolu Şampiyonasında fırtına gibi esti. Final maçında karşılaştığı Bursa Uludağspor'u farklı bir skorla mağlup eden Ecogreen Merkezefendi Basket, 6 - 12 Mayıs tarihleri arasında Konya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası biletinin sahibi oldu.
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