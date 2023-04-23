Aliağa Petkim Kartal’a konuk

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Pınar Karşıyaka'yı İzmir derbisinde 90-85 yenerek nefes alan Aliağa Petkimspor, bugün düşme hattından sıyrılmaya çalışan Beşiktaş Emlakjet deplasmanına çıkacak. Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki zorlu mücadele saat 18.00'de başlayacak. Ligde bitime 5 maç kala Petkimspor 25 haftada 10 galibiyet alırken, Beşiktaş ise Aliağa ekibinin 2 galibiyet gerisinde bulunuyor. İzmir temsilcisi kritik karşılaşmayı kazanması halinde 11 galibiyete ulaşıp rakiplerinin alacağı sonuca göre Play-Off iddiasını sürdürecek. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Beşiktaş Emlakjet'i deplasmanda yenerek üst sıralar için iddiamızı sürdürmek istediklerini ifade etti. Ligde son üç deplasmandan da yenilgiyle ayrılan Aliağa Petkimspor, şanssızlığını da bugün kırmak istiyor.

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